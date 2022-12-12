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Агафья Максимова

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Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Максим Севастьянов

Мать: Мелания Яковлева

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.10.1879

Муж: Устинов Сергей Семенов

Рождение ребёнка
20.08.1880

Дочь: Наталья Сергеева

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1884

Сын: Устинов Иван Сергеев

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.11.1886

Сын: Устинов Николай Сергеев

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1887

Сын: Устинов Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1889

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1890

Сын: Устинов Николай Сергеев

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1892

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.10.1893

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.05.1896

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Устинов Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1901

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1905

Сын: Устинов Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1906

Сын: Устинов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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