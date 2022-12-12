Агафья Максимова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Максим Севастьянов
Мать: Мелания Яковлева
Бракосочетание
03.10.1879
Рождение ребёнка
20.08.1880
Дочь: Наталья Сергеева
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
11.07.1884
Сын: Устинов Иван Сергеев
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
15.11.1886
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
18.11.1887
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
29.01.1889
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
27.04.1890
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
24.10.1892
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
16.10.1893
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
07.05.1896
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
07.08.1898
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
10.09.1901
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
30.05.1905
Сын: Устинов Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
26.07.1906
Сын: Устинов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Устинов Сергей Семенов
Смерть
После 1917