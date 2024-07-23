Уланова Матрона Андреевна
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Уланов Пётр Тарасович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона Петровнаа
Отец ребёнка: Уланов Пётр Тарасович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Уланов Пётр Тарасович
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Ефросинья) Евпросинья Петровна
Отец ребёнка: Уланов Пётр Тарасович
Смерть
Неизвестно