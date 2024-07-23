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Уланова Матрона Андреевна

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Подсмуринская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланов Пётр Тарасович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Уланов Пётр Тарасович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона Петровнаа

Отец ребёнка: Уланов Пётр Тарасович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Уланов Пётр Тарасович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Ефросинья) Евпросинья Петровна

Отец ребёнка: Уланов Пётр Тарасович

Смерть
Неизвестно

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