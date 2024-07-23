Уланов Пётр Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Уланов Тарас
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Уланова Матрона Андреевна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матрона Петровнаа
Мать ребёнка: Уланова Матрона Андреевна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Уланова Матрона Андреевна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Ефросинья) Евпросинья Петровна
Мать ребёнка: Уланова Матрона Андреевна
Смерть
1845
д. Подсмуринская Пронинской волости