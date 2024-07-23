Уланов Пётр Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУланов Пётр Тарасович

Уланов Пётр Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Уланов Тарас

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова Матрона Андреевна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Уланова Матрона Андреевна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матрона Петровнаа

Мать ребёнка: Уланова Матрона Андреевна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Уланова Матрона Андреевна

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Ефросинья) Евпросинья Петровна

Мать ребёнка: Уланова Матрона Андреевна

Смерть
1845
д. Подсмуринская Пронинской волости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.