Пучинкин Матвей Филипов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Пучинкин Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Пучинкина Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пучинкина Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Пучинкина Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пучинкин Герасим Матвеевич
Мать ребёнка: Пучинкина Анна Анисимовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Пучинкина Анна Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно