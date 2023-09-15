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Пучинкин Матвей Филипов

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Пучинкин Филип

Мать: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пучинкин Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Пучинкина Анна Анисимовна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пучинкина Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Пучинкина Анна Анисимовна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пучинкин Герасим Матвеевич

Мать ребёнка: Пучинкина Анна Анисимовна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пучинкин Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Пучинкина Анна Анисимовна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Анна Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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