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Пучинкина Анна Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Матвей Филипов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пучинкин Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пученкин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.12.1835

Дочь: Пученкина Варвара Малвеевна

Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
запись 46 МК 1835г. д.5113 восприемники Алексей Захаров Фролов и девица Надежда Тимофеевна Зяблова
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пучинкина Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пучинкин Герасим Матвеевич

Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Пучинкин Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 88 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно

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