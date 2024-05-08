Пучинкина Анна Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
06.12.1835
Дочь: Пученкина Варвара Малвеевна
Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов
запись 46 МК 1835г. д.5113 восприемники Алексей Захаров Фролов и девица Надежда Тимофеевна Зяблова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пучинкина Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пучинкин Герасим Матвеевич
Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Пучинкин Матвей Филипов
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 88 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно