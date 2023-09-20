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Пузыня Афонасий Григорьевич

Место рождения

д.Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебской губерни

Дата рождения

1833

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Зуй Григорий Прокофьевич

Мать: Пузыня Алена (Елена) Леоновна

д.Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебской губерни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня Анна Степановна

Смерть
1854
Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: погиб
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