Пузыня Афонасий Григорьевич
Место рожденияд.Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебской губерни
Дата рождения1833
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
д.Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузыня Анна Степановна
Смерть
1854
Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: погиб