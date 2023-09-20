Зуй Григорий Прокофьевич
Место рожденияд.Болотники, Витебской губерни
Дата рождения1798
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Пузыня Леон Иванов
Мать: Пузыня Марья Лукияновна
д.Болотники, Витебской губерни
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Нионила Григорьевна
Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна
д. Похрестовица
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна
д. Похрестовица
Рождение ребёнка
1833
Сын: Пузыня Афонасий Григорьевич
Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна
д.Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебской губерни
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Гультяев Анна Григорьева
Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна
д. Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебской губерни
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пузынин Савелий Григорьевич
Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна
д.Подхристовица себещский уезд, езерийского войтовства, Витебской губерни
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
1851
Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область