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Зуй Григорий Прокофьевич

Место рождения

д.Болотники, Витебской губерни

Дата рождения

1798

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Пузыня Леон Иванов

Мать: Пузыня Марья Лукияновна

д.Болотники, Витебской губерни
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Нионила Григорьевна

Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна

д. Похрестовица
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пузыня Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна

д. Похрестовица
Рождение ребёнка
1833

Сын: Пузыня Афонасий Григорьевич

Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна

д.Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебской губерни
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Гультяев Анна Григорьева

Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна

д. Подхрестовица, Езерийского войтовства, Витебской губерни
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пузынин Савелий Григорьевич

Мать ребёнка: Пузыня Алена (Елена) Леоновна

д.Подхристовица себещский уезд, езерийского войтовства, Витебской губерни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня Алена (Елена) Леоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
1851
Второпесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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