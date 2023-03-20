Соколов Осип Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Осип Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Соколов Леонтий Афанасиевич

Мать: Соколов ?

Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Евгения Осиповна

Мать ребёнка: Соколова Фекла Карповна

Ермаково, Борисоглебский уезд Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван

Мать ребёнка: Соколова Фекла Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья

Мать ребёнка: Соколова Фекла Карповна

Работа или профессия
Неизвестно
печник
Смерть
Неизвестно
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