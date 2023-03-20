Соколов Осип Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Соколов Леонтий Афанасиевич
Мать: Соколов ?
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Евгения Осиповна
Мать ребёнка: Соколова Фекла Карповна
Ермаково, Борисоглебский уезд Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Иван
Мать ребёнка: Соколова Фекла Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья
Мать ребёнка: Соколова Фекла Карповна
Работа или профессия
Неизвестно
печник
Смерть
Неизвестно