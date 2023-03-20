Соколов Леонтий Афанасиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: Соколов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Мать ребёнка: Соколов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколов ?
Смерть
Неизвестно