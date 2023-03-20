Соколов Леонтий Афанасиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Леонтий Афанасиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

До 1860 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Соколов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Соколов Осип Леонтьевич

Мать ребёнка: Соколов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов ?

Смерть
Неизвестно