Соколова Фекла Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Евгения Осиповна
Отец ребёнка: Соколов Осип Леонтьевич
Ермаково, Борисоглебский уезд Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Иван
Отец ребёнка: Соколов Осип Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья
Отец ребёнка: Соколов Осип Леонтьевич
Смерть
Неизвестно