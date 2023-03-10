Соколова Фекла Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Фекла Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Евгения Осиповна

Отец ребёнка: Соколов Осип Леонтьевич

Ермаково, Борисоглебский уезд Ярославской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван

Отец ребёнка: Соколов Осип Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья

Отец ребёнка: Соколов Осип Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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