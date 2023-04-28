Авроров Алексей Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1973
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2019