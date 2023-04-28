Авроров Алексей Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авроров Алексей Аркадьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.08.1973

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2019
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