Сафронова-Козлова Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова-Козлова Федосья Иванова

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Сафронов Иоанн Павлов

Отец ребёнка: Сафронов Павел Малафеев

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Козлов Константин Тихонов

Отец ребёнка: Козлов Тихон

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Козлов Семен Тихонов

Отец ребёнка: Козлов Тихон

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Козлов Павел Тихонов

Отец ребёнка: Козлов Тихон

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Павел Малафеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Михаил Тихонов

Отец ребёнка: Козлов Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Тихон

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно