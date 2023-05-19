Сафронова-Козлова Федосья Иванова
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Сафронов Павел Малафеев
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1884
Сын: Козлов Константин Тихонов
Отец ребёнка: Козлов Тихон
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1887
Сын: Козлов Семен Тихонов
Отец ребёнка: Козлов Тихон
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1890
Сын: Козлов Павел Тихонов
Отец ребёнка: Козлов Тихон
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Тихон
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно