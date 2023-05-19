Сафронов Павел Малафеев
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1849
Дата смерти16.04.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Сафронова-Козлова Федосья Иванова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
16.04.1911