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Сафронов Павел Малафеев

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

16.04.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Сафронов Иоанн Павлов

Мать ребёнка: Сафронова-Козлова Федосья Иванова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова-Козлова Федосья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
16.04.1911