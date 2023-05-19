Козлов Семен Тихонов
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Козлов Тихон
Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
09.02.1905
Жена: Козлова Анна Дементиева
Рождение ребёнка
03.05.1906
Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
27.07.1910
Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
27.07.1913
Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1917
Сын: Козлов Петр Семенов
Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.03.1918
Сын: Козлов Иоанн Семенов
Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.12.1923
Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно