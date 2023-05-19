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Козлов Семен Тихонов

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Козлов Тихон

Мать: Сафронова-Козлова Федосья Иванова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
09.02.1905

Жена: Козлова Анна Дементиева

Рождение ребёнка
03.05.1906

Сын: Козлов Кирилл Семенов

Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
27.07.1910

Сын: Козлов Николай Семенов

Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
27.07.1913

Сын: Козлов Стефан Семенов

Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1917

Сын: Козлов Петр Семенов

Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.03.1918

Сын: Козлов Иоанн Семенов

Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.12.1923

Сын: Козлов Михаил Семенов

Мать ребёнка: Козлова Анна Дементиева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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