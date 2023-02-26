Шейдина Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1906
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Шейдин Александр Николаев
Рождение ребёнка
25.04.1908
Сын: Шейдин Николай Александров
Отец ребёнка: Шейдин Александр Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно