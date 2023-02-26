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Шейдина Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1906

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Шейдин Александр Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Шейдин Николай Александров

Отец ребёнка: Шейдин Александр Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейдин Александр Николаев

Смерть
Неизвестно
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