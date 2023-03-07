Шейдин Александр Николаев
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: Шейдин Николай ст
Мать: Шейдина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
26.03.1906
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Шейдина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
25.04.1908
Сын: Шейдин Николай Александров
Мать ребёнка: Шейдина Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно