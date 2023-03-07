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Шейдин Александр Николаев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: Шейдин Николай ст

Мать: Шейдина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1906

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Шейдина Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Шейдин Николай Александров

Мать ребёнка: Шейдина Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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