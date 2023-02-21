Варнавский Прокофий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти05.10.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пешехонова Валентина
Мать ребёнка: Варнавская Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гранова Клавдия Прокофьевна
Мать ребёнка: Варнавская Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Варнавский Михаил
Мать ребёнка: Варнавская Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
26.03.1914
Сын: Варнавский Алексей
Мать ребёнка: Варнавская Татьяна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1916