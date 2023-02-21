Варнавский Прокофий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавский Прокофий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

05.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пешехонова Валентина

Мать ребёнка: Варнавская Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гранова Клавдия Прокофьевна

Мать ребёнка: Варнавская Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Варнавский Михаил

Мать ребёнка: Варнавская Татьяна Герасимовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1914

Сын: Варнавский Алексей

Мать ребёнка: Варнавская Татьяна Герасимовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавская Татьяна Герасимовна

Смерть
05.10.1916
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