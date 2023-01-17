Варнавская (Ломтева) Татьяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1968
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пешехонова Валентина
Отец ребёнка: Варнавский Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гранова Клавдия Прокофьевна
Отец ребёнка: Варнавский Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Варнавский Михаил
Отец ребёнка: Варнавский Прокофий Федорович
Рождение ребёнка
26.03.1914
Сын: Варнавский Алексей
Отец ребёнка: Варнавский Прокофий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968