Варнавская (Ломтева) Татьяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавская (Ломтева) Татьяна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ломтев Герасим Никитович

Мать: Ломтева Пелагея Афанасьевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пешехонова Валентина

Отец ребёнка: Варнавский Прокофий Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гранова Клавдия Прокофьевна

Отец ребёнка: Варнавский Прокофий Федорович

Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Варнавский Михаил

Отец ребёнка: Варнавский Прокофий Федорович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1914

Сын: Варнавский Алексей

Отец ребёнка: Варнавский Прокофий Федорович

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавский Прокофий Федорович

Смерть
1968
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