Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Варнавский Прокофий Федорович

Мать: Варнавская Татьяна Герасимовна

Рождение ребёнка
15.04.1930

Дочь: Лебедева Юлия

Отец ребёнка: Гранов Иван

Рождение ребёнка
13.06.1938

Сын: Гранов Олег

Отец ребёнка: Гранов Иван

Рождение ребёнка
1939

Сын: Гранов Валерий

Отец ребёнка: Гранов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранов Иван

Смерть
1939