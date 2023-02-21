Гранова (Варнавская) Клавдия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
15.04.1930
Дочь: Лебедева Юлия
Отец ребёнка: Гранов Иван
Рождение ребёнка
13.06.1938
Сын: Гранов Олег
Отец ребёнка: Гранов Иван
Рождение ребёнка
1939
Сын: Гранов Валерий
Отец ребёнка: Гранов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гранов Иван
Смерть
1939