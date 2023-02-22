Соседова (Теплова) Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соседова (Теплова) Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соседов Виктор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соседов Виктор Петрович

Уральск, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соседов Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соседов Виктор Петрович

Смерть
Неизвестно
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