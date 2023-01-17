Соседов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соседов Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соседов Пëтр

Мать: Соседова ?

Рождение ребёнка
15.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соседова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соседова Елизавета Степановна

Уральск, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соседова Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соседова Елизавета Степановна

Смерть
Неизвестно
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