Соседов Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соседов Пëтр
Мать: Соседова ?
Рождение ребёнка
15.06.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Уральск, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно