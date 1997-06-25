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Андреева Римма Михайловна

Место рождения

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

28.03.1949

Дата смерти

25.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949

Отец: Андреев Михаил Андреевич

Мать: Павлова Вера Кузьминична

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1975

Сын: Викторов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Викторов Николай

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1976

Дочь: Викторова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Викторов Николай

Оренбург
Рождение ребёнка
18.07.1981

Сын: Викторовов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Викторов Николай

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Николай

Смерть
25.06.1997
Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
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