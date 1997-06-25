Андреева Римма Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.03.1949
Дата смерти25.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1949
Отец: Андреев Михаил Андреевич
Мать: Павлова Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
16.05.1975
Сын: Викторов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Викторов Николай
Рождение ребёнка
11.06.1976
Дочь: Викторова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Викторов Николай
Оренбург
Рождение ребёнка
18.07.1981
Сын: Викторовов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Викторов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Викторов Николай
Смерть
25.06.1997