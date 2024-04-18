Павлова Вера Кузьминична
Место рождения
Дата рождения13.09.1915
Дата смерти06.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1915
Рождение ребёнка
05.10.1939
Дочь: Андреева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
17.02.1941
Дочь: Андреева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Андреев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
28.03.1949
Дочь: Андреева Римма Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
18.11.1951
Сын: Андреев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
18.11.1951
Дочь: Андреева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
22.01.1955
Дочь: Андреева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
24.03.1957
Сын: Андреев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1959
Дочь: Андреева Роза Михайловна
Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич
Смерть
06.06.1980