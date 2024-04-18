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Павлова Вера Кузьминична

Место рождения

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

13.09.1915

Дата смерти

06.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1915

Отец: Павлов Кузьма Павлович

Мать: Григорьева Татьяна Григорьевна

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.10.1939

Дочь: Андреева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
17.02.1941

Дочь: Андреева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Андреев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
28.03.1949

Дочь: Андреева Римма Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.11.1951

Сын: Андреев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
18.11.1951

Дочь: Андреева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
22.01.1955

Дочь: Андреева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Старые Шальтямы, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
24.03.1957

Сын: Андреев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
02.08.1959

Дочь: Андреева Роза Михайловна

Отец ребёнка: Андреев Михаил Андреевич

Смерть
06.06.1980
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