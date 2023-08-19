Кузнецова Параскева Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1872 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
18.07.1873 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
04.11.1875 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
07.01.1879 ст.
Сын: Кузнецов Феодосий Флорович
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
05.06.1881 ст.
Сын: Кузнецов Тимофей Флорович
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.
Сын: Кузнецов Николай Флорович
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
22.05.1889 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
11.10.1890 ст.
Дочь: Пелагея Флоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
07.07.1892 ст.
Сын: Кузнецов Василий Флорович
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
ГАТО
Рождение ребёнка
1895 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Рождение ребёнка
08.09.1896 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно