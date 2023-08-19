Кузнецова Параскева Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Параскева Лаврентьева

Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1872 ст.

Сын: Кузнецов Стефан Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1873 ст.

Сын: Кузнецов Семен Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1875 ст.

Сын: Кузнецов Федор Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1879 ст.

Сын: Кузнецов Феодосий Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.06.1881 ст.

Сын: Кузнецов Тимофей Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.

Сын: Кузнецов Николай Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Кузнецов Павел Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Рождение ребёнка
22.05.1889 ст.

Сын: Кузнецов Иоанн Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.10.1890 ст.

Дочь: Пелагея Флоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1892 ст.

Сын: Кузнецов Василий Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
ГАТО
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1896 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Флорович

Отец ребёнка: Кузнецов Флор Феодосьев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Флор Феодосьев

Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно