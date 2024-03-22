Кузнецов Семен Флорович
Место рождения
Дата рождения18.07.1873 ст.
Дата смертиПосле 1922 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1873 ст.
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
15.07.1894 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
02.02.1896 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1897 ст.
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна
Работа или профессия
Около 1899 ст.
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Чернорабочий | Место работы: Железная дорога Должность: Чернорабочий
Рождение ребёнка
15.12.1900 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Кузнецов Семенович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Чернорабочий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1922 ст.