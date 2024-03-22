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Кузнецов Семен Флорович

Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

18.07.1873 ст.

Дата смерти

После 1922 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1873 ст.

Отец: Кузнецов Флор Феодосьев

Мать: Кузнецова Параскева Лаврентьева

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Жена: Кузнецова Прасковья Васильевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1894 ст.

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1896 ст.

Сын: Кузнецов Иван Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.12.1897 ст.

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Около 1899 ст.
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Чернорабочий | Место работы: Железная дорога Должность: Чернорабочий
Рождение ребёнка
15.12.1900 ст.

Сын: Кузнецов Петр Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Кузнецов Семенович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Васильевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Чернорабочий
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1922 ст.
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