Кузнецов Федор Флорович
Место рождения
Дата рождения04.11.1875 ст.
Дата смертиПосле 1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1875 ст.
Бракосочетание
03.07.1895 ст.
Бракосочетание
23.09.1901 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.
Дочь: Анисия Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1922