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Кузнецов Федор Флорович

Место рождения

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.11.1875 ст.

Дата смерти

После 1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1875 ст.

Отец: Кузнецов Флор Феодосьев

Мать: Кузнецова Параскева Лаврентьева

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.07.1895 ст.

Жена: Кузнецова Агафья Евамриевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.09.1901 ст.

Жена: Кузнецова Евдокия Тимофеевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1903 ст.

Дочь: Анисия Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1922