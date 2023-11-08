Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Тен Кимсон
Тен Кимсон
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.1929
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тен Чан-Себ
1895 г.р.
Мать
Пак Бун-Ок
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929
Отец:
Тен Чан-Себ
Мать:
Пак Бун-Ок
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия