Тен Кимсон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Кимсон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929

Отец: Тен Чан-Себ

Мать: Пак Бун-Ок

Смерть
Неизвестно
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