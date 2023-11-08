Тен Чан-Себ
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тен Илями Павел
Мать ребёнка: Пак Бун-Ок
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Тен Кимсон
Мать ребёнка: Пак Бун-Ок
Рождение ребёнка
01.09.1937
Дочь: Тен Татьяна
Рождение ребёнка
29.06.1939
Дочь: Тен Наталья
Мать ребёнка: Пак Бун-Ок
Рождение ребёнка
26.03.1949
Сын: Тен Александр
Мать ребёнка: Пак Бун- Ок
Смерть
Неизвестно