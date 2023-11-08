Тен Чан-Себ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Чан-Себ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тен Илями Павел

Мать ребёнка: Пак Бун-Ок

Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Тен Кимсон

Мать ребёнка: Пак Бун-Ок

Рождение ребёнка
01.09.1937

Дочь: Тен Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1939

Дочь: Тен Наталья

Мать ребёнка: Пак Бун-Ок

Рождение ребёнка
26.03.1949

Сын: Тен Александр

Мать ребёнка: Пак Бун- Ок

Смерть
Неизвестно
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