Шушпанникова (Пастухова) Ольга Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШушпанникова (Пастухова) Ольга Елизаровна

Шушпанникова (Пастухова) Ольга Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1889

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889

Отец: Пастухов Елизар Иванович

Мать: Пастухова Дарья Федоровна

Бракосочетание
06.11.1905

Муж: Шушпанников Кузьма Акимович

Северная, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Владимирский хутор
Рождение ребёнка
25.12.1907

Дочь: Шушпанникова Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович

Октябрьское, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Владимирский хутор
Рождение ребёнка
29.10.1910

Сын: Шушпанников Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович

Октябрьское, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Владимирский хутор
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кузнецов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович

Владимирский хутор Стерлитамакского района Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Шушпанникова Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович

Октябрьское, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Владимирский хутор
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шушпанников Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович

Владимирский хутор Стерлитамакского района Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1917

Дочь: Гнездилова Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шушпанникова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович

Владимирский хутор Стерлитамакского района Республики Башкортостан
Смерть
1931
Северная, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Владимирский хутор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close