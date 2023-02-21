Шушпанникова (Пастухова) Ольга Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1889
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1889
Бракосочетание
06.11.1905
Владимирский хутор
Рождение ребёнка
25.12.1907
Дочь: Шушпанникова Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович
Владимирский хутор
Рождение ребёнка
29.10.1910
Сын: Шушпанников Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович
Владимирский хутор
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович
Владимирский хутор Стерлитамакского района Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: Шушпанникова Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович
Владимирский хутор
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович
Владимирский хутор Стерлитамакского района Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1917
Дочь: Гнездилова Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шушпанникова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Шушпанников Кузьма Акимович
Владимирский хутор Стерлитамакского района Республики Башкортостан
Смерть
1931
Владимирский хутор