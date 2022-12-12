Пастухова Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова Дарья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Сухорукова Анна Елизаровна

Отец ребёнка: Пастухов Елизар Иванович

Кунакбаево, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1889

Дочь: Шушпанникова Ольга Елизаровна

Отец ребёнка: Пастухов Елизар Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Пастухов Иван Елизарович

Отец ребёнка: Пастухов Елизар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Елизар Иванович

Смерть
После 1920
Северная, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Владимирский хутор
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