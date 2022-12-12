Пастухова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Сухорукова Анна Елизаровна
Отец ребёнка: Пастухов Елизар Иванович
Кунакбаево, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1889
Дочь: Шушпанникова Ольга Елизаровна
Отец ребёнка: Пастухов Елизар Иванович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Пастухов Елизар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1920
Северная, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Владимирский хутор