Хохлов Матвей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таюшова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1950
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таюшова Мария Алексеевна
Упоминание
Неизвестно
Попал в Алмааты во время ВОВ в госпиталь. Прожил с женой родилась дочь. Сам родом с Калуги. Звал жену в Калугу но она не поехала.
Смерть
Неизвестно