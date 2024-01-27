Хохлов Матвей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Матвей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.
Около 1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таюшова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хохлова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таюшова Мария Алексеевна

Упоминание
Неизвестно
Попал в Алмааты во время ВОВ в госпиталь. Прожил с женой родилась дочь. Сам родом с Калуги. Звал жену в Калугу но она не поехала.
Смерть
Неизвестно
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