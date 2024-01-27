Таюшова (Банченко) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1912
Дата смерти03.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1937
Отец ребёнка: Таюшов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Таюшов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хохлов Матвей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Официального брака с Губрак АЕ не было, прожили вместе 18 лет.
Упоминание
Неизвестно
Была подругой 1 жены Губрак Андрея Емельяновича, умирая подруга попросила быть с АЕГ что бы помочь воспитать двоих младших детей Володю и Таню.
Смерть
03.06.1990