Таюшова (Банченко) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таюшова (Банченко) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1912

Дата смерти

03.06.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.
Около 1901 г.р.
Около 1910 г.р.

Дети

1937 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Таюшов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Таюшов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Таюшов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Таюшов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таюшов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Матвей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губрак Андрей Емельянович

Упоминание
Неизвестно
Официального брака с Губрак АЕ не было, прожили вместе 18 лет.
Упоминание
Неизвестно
Была подругой 1 жены Губрак Андрея Емельяновича, умирая подруга попросила быть с АЕГ что бы помочь воспитать двоих младших детей Володю и Таню.
Смерть
03.06.1990
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