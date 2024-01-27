Таюшов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1937
Мать ребёнка: Таюшова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Таюшова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таюшова Мария Алексеевна
Упоминание
Неизвестно
Погиб в первые дни ВОВ
Смерть
1941
Причина смерти: Погиб в первые дни ВОВ