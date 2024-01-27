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Таюшов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Таюшов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Таюшова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Таюшов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Таюшова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таюшова Мария Алексеевна

Упоминание
Неизвестно
Погиб в первые дни ВОВ
Смерть
1941
Причина смерти: Погиб в первые дни ВОВ
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