Хохлова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хохлов Матвей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Матвей Кузьмич

Упоминание
Неизвестно
г. Калуга
Упоминание
Неизвестно
Во время войны стала жить с полицаем. После ВОВ стала звать мужа из Алмааты домой дочек поднимать. Он вернулся и там родился сын Виктор. А когда умер Губрак Андрей Емельянович приехал в Алмааты и увез... Показать все
Смерть
Неизвестно
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