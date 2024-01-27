Хохлова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
г. Калуга
Упоминание
Неизвестно
Во время войны стала жить с полицаем. После ВОВ стала звать мужа из Алмааты домой дочек поднимать. Он вернулся и там родился сын Виктор. А когда умер Губрак Андрей Емельянович приехал в Алмааты и увез... Показать все
Смерть
Неизвестно