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Славышенский Филипп Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Славышенский Фёдор

Мать: Славышенская ?

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Бобкова (Славышенская) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Славышенская Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
01.02.1922

Дочь: Колганова (Славышенская) Лидия Филипповна

Мать ребёнка: Славышенская Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Славышенский Константин Филиппович

Мать ребёнка: Славышенская Ефросинья Абрамовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Славышенский Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Славышенская Ефросинья Абрамовна

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