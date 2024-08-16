Славышенский Филипп Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Славышенский Фёдор
Мать: Славышенская ?
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Бобкова (Славышенская) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Славышенская Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
01.02.1922
Дочь: Колганова (Славышенская) Лидия Филипповна
Мать ребёнка: Славышенская Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Славышенский Константин Филиппович
Мать ребёнка: Славышенская Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Славышенский Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Славышенская Ефросинья Абрамовна