Славышенская Ефросинья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Бобкова (Славышенская) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Славышенский Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
01.02.1922
Дочь: Колганова (Славышенская) Лидия Филипповна
Отец ребёнка: Славышенский Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Славышенский Константин Филиппович
Отец ребёнка: Славышенский Филипп Фёдорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Славышенский Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Славышенский Филипп Фёдорович
Смерть
Около 1932