Славышенская Ефросинья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славышенская Ефросинья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Бобкова (Славышенская) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Славышенский Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
01.02.1922

Дочь: Колганова (Славышенская) Лидия Филипповна

Отец ребёнка: Славышенский Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Славышенский Константин Филиппович

Отец ребёнка: Славышенский Филипп Фёдорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Славышенский Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Славышенский Филипп Фёдорович

Смерть
Около 1932

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