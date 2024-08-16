Славышенский Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Славышенский Филипп Фёдорович
Мать ребёнка: Славышенская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Славышенская ?
Рождение ребёнка
12.11.1887
Дочь: Родичева (Славышенская) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Славышенская ?
Кстищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1891
Сын: Славышенский Семён Фёдорович
Мать ребёнка: Славышенская ?
Смерть
1932