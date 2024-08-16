Славышенский Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славышенский Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славышенский Филипп Фёдорович

Мать ребёнка: Славышенская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Славышенская ?

Рождение ребёнка
12.11.1887

Дочь: Родичева (Славышенская) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Славышенская ?

Кстищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.09.1891

Сын: Славышенский Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Славышенская ?

Смерть
1932

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