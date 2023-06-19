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Макаров Василий Матвеевич

Место рождения

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

14.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Макаров Матвей Егорович

Мать: Макарова Ксения

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Макаров Арсений Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Макаров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1879

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна

Рождение ребёнка
08.08.1880

Дочь: Пономарёв Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Макаров Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
14.08.1909
Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Похороны
16.08.1909