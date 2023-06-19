Макаров Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти14.08.1909
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Макаров Матвей Егорович
Мать: Макарова Ксения
Рождение ребёнка
1873
Сын: Макаров Арсений Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Макаров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна
Рождение ребёнка
?.02.1879
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна
Рождение ребёнка
08.08.1880
Дочь: Пономарёв Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Макарова Пелагея Исааковна
Смерть
14.08.1909
Похороны
16.08.1909