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Макаров Фёдор Васильевич

Место рождения

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Макаров Василий Матвеевич

Мать: Макарова Пелагея Исааковна

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
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