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Макаров Фёдор Васильевич
Макаров Фёдор Васильевич
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Место рождения
Уйвай
, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1884
Пол
Мужской
Отец
Макаров Василий Матвеевич
1844 г.р.
Мать
Макарова (Макаров) Пелагея Исааковна
1845 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Макаров Василий Матвеевич
Мать:
Макарова Пелагея Исааковна
Уйвай
, Малмыжский уезд, Вятская губерния
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