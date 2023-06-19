Макарова (Макаров) Пелагея Исааковна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти27.03.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Макаров Исаак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Макаров Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Макаров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
?.02.1879
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
08.08.1880
Дочь: Пономарёв Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич
Смерть
27.03.1904