Макарова (Макаров) Пелагея Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Макаров) Пелагея Исааковна

Место рождения

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

27.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Макаров Исаак

Мать: не указана

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Макаров Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Макаров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1879

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
08.08.1880

Дочь: Пономарёв Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Макаров Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Матвеевич

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.03.1904
Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния