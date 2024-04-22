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Лысенко Каленник Николаевич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

28.07.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1863

Отец: Лысенко-Петренко Николай Эрастович

Мать: Лысенко София Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9QMR-Q?i=518&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
11.01.1885

Сын: Лысенко Михаил Каленникович

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH4-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Лысенко Иван Каленникович

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9KK-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
21.10.1890

Сын: Лысенко Дмитрий Каленникович

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PZ-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
03.10.1893

Дочь: Лысенко Харитина Каленниковна

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KP8G?cc=4133834 Была сестра-близнец Пелагея
Рождение ребёнка
03.10.1893

Дочь: Лысенко Пелагея Каленниковна

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KP8G?cc=4133834 Была сестра-близнец Харитина
Рождение ребёнка
10.10.1895

Дочь: Лысенко Прасковья Каленниковна

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KPQ8?cc=4133834
Рождение ребёнка
09.11.1897

Сын: Лысенко Федор Каленникович

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q8J-Y?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.07.1900

Сын: Лысенко Семен Каленникович

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SXB-J?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.11.1904

Сын: Лысенко Кузьма Каленникович

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-51X1?cc=4133834
Рождение ребёнка
18.09.1907

Дочь: Лысенко София Каленниковна

Мать ребёнка: Лысенко Феврония Власьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQWZ-T?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Феврония Власьевна

Смерть
Неизвестно
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