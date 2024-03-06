Лысенко Феврония Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1885
Сын: Лысенко Михаил Каленникович
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH4-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
13.11.1887
Сын: Лысенко Иван Каленникович
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9KK-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
21.10.1890
Сын: Лысенко Дмитрий Каленникович
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PZ-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
03.10.1893
Дочь: Лысенко Харитина Каленниковна
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KP8G?cc=4133834 Была сестра-близнец Пелагея
Рождение ребёнка
03.10.1893
Дочь: Лысенко Пелагея Каленниковна
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KP8G?cc=4133834 Была сестра-близнец Харитина
Рождение ребёнка
10.10.1895
Дочь: Лысенко Прасковья Каленниковна
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KPQ8?cc=4133834
Рождение ребёнка
09.11.1897
Сын: Лысенко Федор Каленникович
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q8J-Y?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.07.1900
Сын: Лысенко Семен Каленникович
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SXB-J?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.11.1904
Сын: Лысенко Кузьма Каленникович
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-51X1?cc=4133834
Рождение ребёнка
18.09.1907
Дочь: Лысенко София Каленниковна
Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQWZ-T?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно