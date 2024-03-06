Лысенко Феврония Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Феврония Власьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1885

Сын: Лысенко Михаил Каленникович

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH4-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Лысенко Иван Каленникович

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9KK-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
21.10.1890

Сын: Лысенко Дмитрий Каленникович

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-L9PZ-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
03.10.1893

Дочь: Лысенко Харитина Каленниковна

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KP8G?cc=4133834 Была сестра-близнец Пелагея
Рождение ребёнка
03.10.1893

Дочь: Лысенко Пелагея Каленниковна

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KP8G?cc=4133834 Была сестра-близнец Харитина
Рождение ребёнка
10.10.1895

Дочь: Лысенко Прасковья Каленниковна

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-KPQ8?cc=4133834
Рождение ребёнка
09.11.1897

Сын: Лысенко Федор Каленникович

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q8J-Y?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.07.1900

Сын: Лысенко Семен Каленникович

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SXB-J?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.11.1904

Сын: Лысенко Кузьма Каленникович

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-51X1?cc=4133834
Рождение ребёнка
18.09.1907

Дочь: Лысенко София Каленниковна

Отец ребёнка: Лысенко Каленник Николаевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQWZ-T?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Каленник Николаевич

Смерть
Неизвестно
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