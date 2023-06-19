Кунина (Кунина) Акилина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина (Кунина) Акилина Кузьминична

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.06.1853

Пол

Женский

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1853

Отец: Кунин Кузьма Афанасьевич

Мать: Кунина Екатерина Романовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область