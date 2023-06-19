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Кунина (Кунина) Акилина Кузьминична
Кунина (Кунина) Акилина Кузьминична
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Место рождения
Рождественское
, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
06.06.1853
Пол
Женский
Отец
Кунин Кузьма Афанасьевич
Около 1831 г.р.
Мать
Кунина Екатерина Романовна
Дети
Не указаны
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Рождение
06.06.1853
Отец:
Кунин Кузьма Афанасьевич
Мать:
Кунина Екатерина Романовна
Рождественское
, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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