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Кунин Кузьма Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Кунин Афанасий Ефимович

Мать: Кунина Гликерия Иудовна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Кунина Акилина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1853

Дочь: Кунина Акилина Кузьминична

Мать ребёнка: Кунина Екатерина Романовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1854

Дочь: Кунина Акилина Кузьминична

Мать ребёнка: Кунина Екатерина Романовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Екатерина Романовна

Смерть
Неизвестно
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