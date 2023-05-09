Кунин Кузьма Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Кунин Афанасий Ефимович
Мать: Кунина Гликерия Иудовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Кунина Акилина Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1853
Дочь: Кунина Акилина Кузьминична
Мать ребёнка: Кунина Екатерина Романовна
Рождение ребёнка
09.06.1854
Дочь: Кунина Акилина Кузьминична
Мать ребёнка: Кунина Екатерина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно