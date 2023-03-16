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Чудинов Александр Федорович

Место рождения

Турьянец Слудская волость Пермская губерния

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: Чудинов Федор

Мать: Чудинова Анна

Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Елисавета Александровна

Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Чудинов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Устинья Александровна

Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1839 ст.

Сын: Чудинов Федор Александрович

Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна

Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Фёдоровна

Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Максим Александрович

Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудинова Стефанида Федоровна

Смерть
Неизвестно
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