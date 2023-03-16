Чудинов Александр Федорович
Место рожденияТурьянец Слудская волость Пермская губерния
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1801 ст.
Отец: Чудинов Федор
Мать: Чудинова Анна
Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Елисавета Александровна
Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Чудинов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Устинья Александровна
Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1839 ст.
Сын: Чудинов Федор Александрович
Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна
Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Фёдоровна
Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудинов Максим Александрович
Мать ребёнка: Чудинова Стефанида Федоровна
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно