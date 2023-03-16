Чудинов Федор Александрович
Место рожденияТурьянец Слудская волость Пермская губерния
Дата рождения10.02.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: (Чудинова) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Дочь: Пирогова (Чудинова) Пелагия Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Дочь: (Чудинова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Дочь: Чудинова (Чудинова) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Чудинов Макарий Федорович
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Дочь: (Чудинова) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Дочь: (Чудинова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Сын: Чудинов Василий Федорович
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Дочь: (Чудинова) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Сын: Чудинов Афонасий Федорович
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна
Дочь: Чудинова Стефанида Федоровна
Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна