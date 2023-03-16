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Чудинов Федор Александрович

Место рождения

Турьянец Слудская волость Пермская губерния

Дата рождения

10.02.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1839 ст.

Отец: Чудинов Александр Федорович

Мать: Чудинова Стефанида Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чудинова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Бракосочетание
25.02.1859 ст.

Жена: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
06.11.1860 ст.

Сын: Чудинов Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
11.11.1861 ст.

Сын: Чудинов Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
24.09.1863 ст.

Дочь: Пирогова (Чудинова) Пелагия Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
14.01.1865 ст.

Дочь: (Чудинова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
02.01.1866 ст.

Дочь: Чудинова (Чудинова) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1867 ст.

Сын: Чудинов Макарий Федорович

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
02.08.1868 ст.

Дочь: (Чудинова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
07.09.1869 ст.

Сын: Чудинов Иоаким Федорович

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
08.10.1870 ст.

Дочь: (Чудинова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
28.01.1872 ст.

Сын: Чудинов Василий Федорович

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
23.02.1873 ст.

Дочь: (Чудинова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
26.06.1874 ст.

Сын: Чудинов Петр Федорович

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
30.09.1878 ст.

Сын: Чудинов Афонасий Федорович

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.

Сын: Чудинов Федор Федорович

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
13.11.1882 ст.

Дочь: Чудинова Стефанида Федоровна

Мать ребёнка: Чудинова (Нифонтова) Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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