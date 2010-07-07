Цапилов Виктор Алексеевиич
Место рождения
Дата рождения05.06.1953
Дата смерти07.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953
Отец: Цапилов Алексей Дмитриевич
Мать: Цапилова Анна Павловна
Бракосочетание
23.07.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.04.1978
Дочь: Масонова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Климовское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1984
Сын: Цапилов Николай Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Октябрьский, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.07.2010
Юхоть, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область