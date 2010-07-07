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Цапилов Виктор Алексеевиич

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Место рождения

Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.06.1953

Дата смерти

07.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

М
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953

Отец: Цапилов Алексей Дмитриевич

Мать: Цапилова Анна Павловна

Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.07.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1978

Дочь: Масонова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Климовское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1984

Сын: Цапилов Николай Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Октябрьский, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
07.07.2010
Юхоть, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
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