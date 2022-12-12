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Цапилов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1919

Дата смерти

29.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

М
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1919

Отец: Цапилов Дмитрий Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.12.1948

Жена: Цапилова Анна Павловна

Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Второй брак. Первый супруг погиб на войне.
Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Цапилов Виктор Алексеевиич

Мать ребёнка: Цапилова Анна Павловна

Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
29.04.1985
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