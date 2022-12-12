Цапилов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1919
Дата смерти29.04.1985
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1919
Отец: Цапилов Дмитрий Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.12.1948
Жена: Цапилова Анна Павловна
Второй брак. Первый супруг погиб на войне.
Рождение ребёнка
05.06.1953
Сын: Цапилов Виктор Алексеевиич
Мать ребёнка: Цапилова Анна Павловна
Смерть
29.04.1985