Цапилова (Гусева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапилова (Гусева) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1918

Дата смерти

04.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

М
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918

Отец: Гусев Павел Васильевич

Мать: Гусева Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
31.03.1938

Муж: не указан

Кама, Ермаковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
05.12.1948

Муж: Цапилов Алексей Дмитриевич

Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Второй брак. Первый супруг погиб на войне.
Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Цапилов Виктор Алексеевиич

Отец ребёнка: Цапилов Алексей Дмитриевич

Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
04.03.1992
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