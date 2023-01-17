Цапилова (Гусева) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1918
Дата смерти04.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918
Отец: Гусев Павел Васильевич
Мать: Гусева Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
31.03.1938
Муж: не указан
Кама, Ермаковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
05.12.1948
Второй брак. Первый супруг погиб на войне.
Рождение ребёнка
05.06.1953
Сын: Цапилов Виктор Алексеевиич
Отец ребёнка: Цапилов Алексей Дмитриевич
Смерть
04.03.1992