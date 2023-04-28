Осминина (Куранова) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1880
В семейном списке 1892 года 12 лет В семейном списке 1895 года 14 лет
Бракосочетание
04.09.1902 ст.
Жених: казак Александр Алексеевич Осминин - 26 лет Невеста: казачка Наталия Федоровна Куранова - 22 лет Поручители: казачьего сословия Илларион Николаевич Осминин, Георгий Иванович Вереин, Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно