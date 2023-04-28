Осминина (Куранова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осминина (Куранова) Наталья Федоровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Муж

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: Куранов Федор Алексеевич

Мать: Куранова Агриппина Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 12 лет В семейном списке 1895 года 14 лет
Бракосочетание
04.09.1902 ст.

Муж: Осминин Александр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Александр Алексеевич Осминин - 26 лет Невеста: казачка Наталия Федоровна Куранова - 22 лет Поручители: казачьего сословия Илларион Николаевич Осминин, Георгий Иванович Вереин, Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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